طب بيطرى الوادى الجديد تنظم قوافل طبية لعلاج المواشي بالقرى

أكد الدكتور سطوحى أحمد سطوحى عميد كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن الكلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من القوافل البيطرية الميدانية للطلاب وستتشمل قرى مركزى الخارجة وباريس فى الفترة من 7 حتى 12 من سبتمبر الجارى، وتضم قرى الجزائر وجورمشين 7 وناصر الثورة ، والشركة 43 ، وعدن والخرطوم.



وأكد أن هناك تنسيقا مع مديرية الطب البيطرى وإداراتها المختلفة بالمراكز وبمشاركة الطلاب بالكلية لضمان تدريبهم العملى الميدانى على أعمال الكشف والتحصين للماشية، بالإضافة إلى طرق التعرف على الأمراض الوبائية التى تصيب الماشية سواء الأبقار أو الأغنام والماعز.



مشيرا إلى توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الكشف بجانب توفير كميات من الأدوية والأمصال والمكملات الغذائية للماشية وذلك للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة بجانب التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية المختلفة بالقرى والمدن.



من جانبه أكد الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المديرية والإدارات البيطرية تنسق مع كلية الطب البيطرى لضمان تحقيق الهدف المنشود من القافلة البيطرية الميدانية التى تنظمها كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد، وذلك من خلال إجراء عمليات الكشف وتحصين الماشية من خلال مشاركة الطلاب وتدريبهم العملى، علاوة على توافر الأمصال والأدوية المختلفة من جانب الجامعة لضمان توافر كافة الأدوية والأدوات اللازمة للكشف، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين كلية الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

