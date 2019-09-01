أمن القاهرة تواصل رفع الإشغالات من 15 حيا وتضبط 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

واصل رجال الأمن بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حملاتهم على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمرارًا لحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية.



وذلك بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه وقد أستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة شملت ١٥ حيا ومنطقة .



وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٨٠٠ إشغال بالطريق العام، فيما تمكن رجال المرور باشراف اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة عن ضبط نحو ٤ آلاف مخالفة مرورية متنوعة.