إنشاء مدرسة إعدادي بمركز ومدينة الحسينية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٩١٩٣ لسنة ٢٠١٩ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ١٥ قيراطا، الواقعة بحوض خارج الزمام ناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية لصالح مديرية التربية والتعليم مركز الحسينية، وذلك لإقامة مدرسة إعدادي.



وأشار المحافظ إلى أن الحد البحري طريق ترابي ومصرف نادي الصيد والحد القبلي باقي ملك المتبرع أرض زراعية والحد الشرقي موقع الوحدة الصحية والحد الغربي طريق ترابي.



وأضاف محافظ الشرقية أنه جاء هذ القرار بعد موافقة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعلى كتاب مديرية الزراعة ٥٠٤٩ في 15 / 4 / 2019 على إقامة مدرسة إعدادي وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الحسينية رقم ٨٥٤ في 6 / 2 / ٢٠١٩ والمرفق به أوراق التبرع.



وأكد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة الحسينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.