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رياضة

توتنهام ضد آرسنال.. ننشر تفاصيل المواجهات بين الفريقين قبل ديربي شمال لندن

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:17 م
مباراة توتنهام و
مباراة توتنهام و أرسنال - لقطة ارشيفيه
يحل فريق توتنهام ضيفًا على فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإمارات في إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض صدى البلد أبرز الحقائق قبل المباراة:.

-فاز أرسنال مرتين فقط في أخر 10 مباريات لعبها أمام توتنهام في الدوري الممتاز وتعادل 5 مباريات وخسر 3 مباريات.

-فاز توتنهام مرة واحدة فقط في أخر 26 مباراة لعبها في ضيافة أرسنال في الدوري الممتاز وتعادل 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

- سجل 5 أهداف من 14 الماضية في لقاءات أرسنال وتوتنهام في الدوري الممتاز عن طريق بقعة الجزاء.

- خسر أرسنال في أخر ديربي لندني لعبه على أرضه في الدوري الممتاز (كريستال بالاس) - لم يخسر في ديربيين متتاليين على أرضه منذ 2006 أمام (تشيلسي ثم ويست هام)

-فاز أرسنال 60 مرة خلال شهر سبتمبر في الدوري الممتاز وحقق نسبة فوز بلغت 61% خلاله،أكثر من أي فريق آخر في المنافسة.

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