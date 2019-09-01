برلماني: تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي يهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية عمل حصر لكافة الأنشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وإدخالها بحسابات الناتج القومي.





وأوضح متولي فى بيان صحفى له أن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يُعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي.





وأضاف النائب أن الاقتصاد الرسمي يأخذ أشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري او ضريبي.



