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غرامة 200 مليون دولار.. تعرف على تهمة جوجل الأخيرة.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:21 م
جوجل
جوجل
آيات أحمد
يواجه عملاق التواصل الاجتماعي جوجل دعوى قانونية بتهمة اختراق منصة يوتيوب التابعة له لبيانات القاصرين واستخدامها دون علم الأهل لغرض الترويج لإعلانات مناسبة.

وأكدت فضائية "العربية" في تقرير خاص، أن جوجل دعوى قانونية تقدر غرامتها بمليارات الدولارات، لافتًا إلى أن القضية تتعلق بحماية بيانات الأطفال وتعرضهم لتسجيلات غير لائقة أو جمع بيانات شخصية عنهم.

وتابعت "العربية" خلال التقرير الذي أذاعته أنه تقدم 23 منظمة مهتمة بالدفاع عن الحقوق الرقمية وحقوق الأطفال بشكوى ضد "جوجل"، واتهمت يوتيوب بجمع معلومات عن الأطفال القصر دون علم الأهل.

وذكرت العربية أن يتعين على جوجل الآن دفع غرامة تتراوح مابين 150 و200 مليون دولار بالاتفاق مع السلطات الأمريكية.

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