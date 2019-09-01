قريبا.. فيسبوك تطرح ميزة جديدة للشركات عبر تطبيق ماسنجر

أعلنت شركة فيسبوك "Facebook"، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات المطورة خصيصًا لمساعدة أكثر من 40 مليون شركة تجارية نشطة على تطبيق التراسل الفوري التابع لها فيسبوك ماسنجر "Facebook Messenger".



وتشمل مجموعة الأدوات الجديدة حجز المواعيد، والتسويق عبر الإنترنت، إلى جانب الأدوات الأخرى التي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي خلال مؤتمر المطورين (إف8) F8، بحسب ما ذكره موقع "Digital Information world".



وقالت الشركة: "إن التغييرات الجديدة تشمل أيضًا إزالة علامة التبويب استكشف "Discover" في ماسنجر، وكانت هذه الميزة تستخدم من قبل اللاعبين والشركات لاكتشاف التطبيقات الشائعة، والتى ستتم إزالتها خلال الأشهر المقبلة.



وأثناء إطلاق أداة الأعمال الجديدة، سيجري إصدار الميزة الدعائية الجديدة "Facebook Ads" داخل تطبيق ماسنجر خلال هذا الأسبوع، وسيساعد هذا القالب الجديد الشركات على إنشاء تجارب تلقائية للحصول على عملاء جدد من خلال "Messenger"، ثم متابعة التحويلات داخل التطبيق أو استخدام أدوات (CRM) لتتبع العملاء المحتملين.