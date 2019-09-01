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فن

احمد فهمى يشرب من نافورة في روما.. ومتابعون: المصري هيفضل طول عمره مصري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان احمد فهمى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له، فى أحدث ظهور له فى روما، وظهر فى الصورة وهو يشرب الماء من إحدى نافورات روما.

وجاءت تعليقات متابعيه ساخرة منه كالاتى: 
انت بتتوضأ ولا ايه 

المصرى هيفضل طول عمره مصرى 

انتا واكل سمك وبتغسل ايدك ولا ايه 

دي مش طرمبة بلدكو يا فهمى

من النافورة .كان لازم يقبضوا عليك

مش زمزم يعني عشان تشرب منها 

وكان الفنان أحمد فهمى كشف عن موعد زواجهما، والذى من المقرر أن يقام فى سبتمبر المقبل. 

واشترك الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" خلال رمضان الماضى فى عمل من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.
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روما 😜😜

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