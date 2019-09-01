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رياضة

شاهد.. تعليق أحمد صلاح حسنى على المدير الفنى الجديد لـ الأهلى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:25 م
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
القسم الميدانى
علق الفنان أحمد صلاح حسنى عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" على المدير الفنى الجديد للأهلى.

وكتب أحمد صلاح: "أكيد اسم المدرب أدهش الجميع لأن كلنا توقعنا اسم اكبر وتاريخ أكبر من لاسارتي ولكن لازم نصبر ونشوف هل هيضيف للفريق ولا الفريق هو اللي هيضيف له لان الاهلي بيضيف بطولات وألقاب لمدربين كتير".

وأضاف صلاح حسنى: " نحن نريد من يضيف لنا وليس العكس مثل جوزيه كانت صفقة متبادلة المكاسب له ولنا هو ده ما نريده".

وجاءت أبرز تعليقات متابعى أحمد صلاح حسنى على هذا النحو:
ده كلام محترم جدا وجوزيه لما جيه كان مجهول اوي كمان
كلام منطقى
كلامك صح يا فنان بس كان نفسنا نجيب اسم كبير ونبطل حقل التجارب دا
كلامك صح ياكابتن احمد

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