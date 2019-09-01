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تعليم

بالأسماء.. تعيينات قيادية جديدة في تعليم الغربية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:26 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
أحمد علي
قرّر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الاحد، تكليف المهندس ناصر حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم، بمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم، بدلا من محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم الحالي، لتحسين الخدمات للمواطنين على مستوى الإدارات التعليمية.

كما قرر محافظ الغربية -بحسب بيان- تصعيد صبري الدسوقي مدير إدارة غرب طنطا التعليمية إلي منصب وكيل مديرية التربية والتعليم حسب الدرجة المالية الوظيفية.

شدد محافظ الغربية فى توجيهاته علي أهمية رفع معدلات الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب ومديري الإدارات التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2019 م – 2020.

وكان محمد فاروق حماد كلف بتولي منصب وكيل وزارة التربية والتعليم خلفا للشناوى عايد وكيل الوزارة السابق والذى تم تصعيده لمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

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