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محافظات

انتهاء رصف 21 شارعا فرعيا وربطها بالشوارع الرئيسية في الغربية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، عن الانتهاء من تجديد مرافق ورصف 21 شارعا فرعيا بنطاق حي ثان طنطا، بإجمالي طول يتجاوز 2000م، بالإضافة إلى تزويدها ببالوعات لتصريف مياه الأمطار، وذلك بعد الانتهاء من رصف 20 شارعا فرعية يوم 9-8-2019 وبذلك يصبح عدد الشوارع الفرعية التي جرى الانتهاء من رصفها خلال شهر أغسطس 41 شارع بحي ثان طنطا بإجمالي طول أكثر من 5.5 كم.

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إنهائها وفق المخططات الزمنية الموضوعة وكذا الالتزام بالمعايير القياسية لتنفيذ الأعمال.

وجرى الانتهاء من رصف الشوارع الآتية (عادل تاج الدين – سنجر – الحاكم بأمره – توفيق عبد الرحيم – زيد بن حارثة – أحمد خليل – بن عباس – صلاح أبو إسماعيل – محمد الخولى – الأباصيري – حسن محمد – زكى علام – اللمعى – إمتداد الفخراني – إبراهيم المنصوري – خلف نايف – الفططرى- عبد اللطيف العراقي – سعيد قنديل – حمدي سمك – عبد الحليم راشد).

وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية أنه تم الإنتهاء من رصف ما يزيد على 17.5 كم طول في مدينة طنطا فقط خلال فترة وجيزة وذلك بعد الإنتهاء من تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالكامل يعمل بأقصى جهد على مدار 24 ساعة لتوفير الأريحية التامة لمواطني المحافظة.

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