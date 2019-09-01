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مياه الشرب: أولاد عليو بسوهاج غير مدرجة ضمن مشروع الصرف الصحي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
خالد رياض
أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ردا علي ما نشر بصدى البلد بعنوان قرية أولاد عليو محرومة من مياه الشرب والصرف الصحي بتاريخ ٦ أغسطس الماضي.

وجاء نص رد الهيئة يفيد "بأن الهيئة نفذت مشروع محطة مياه البلينا لخدمة مركز ومدينة البلينا وتم تسليم المحطة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وقرية أولاد عليو غير مدرجة ضمن مشروعات الهيئة للصرف الصحي".

الجدير بالذكر أن قرية أولاد عليو ضمن القري المصنفة أكثر فقرا على مستوى الجمهوري. 

وقد تم نشر تقرير عن مطالب الأهالي التي تمثل في إيجاد مياه شرب ودخول القرية، ضمن مشروع الصرف الصحي، إعادة بناء منزل متهالك في القرية.

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