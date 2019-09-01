انطلاق أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"

انطلقت اليوم أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"، بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي؛ استكمالا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس".



حضر الاجتماع الأول للمبادرة كل من: الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسمه، والدكتورة أميرة أبوشقة ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة بحزب الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، وعادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، والدكتور محمد خليفة، سكرتير عام الحزب في الغربية، وعضوات لجنة المرأة في الغربية.



وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع لها أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: "الشرقية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية ودمياط"، تباعًا.



يأتي ذلك تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

