ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق أول اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:56 م
انطلاق أول اجتماعات
انطلاق أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"
معتز الخصوصى
انطلقت اليوم أول اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة"، بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي؛ استكمالا للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس".

حضر الاجتماع الأول للمبادرة كل من: الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسمه، والدكتورة أميرة أبوشقة ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة بحزب الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، وعادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، والدكتور محمد خليفة، سكرتير عام الحزب في الغربية، وعضوات لجنة المرأة في الغربية.

وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع لها أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: "الشرقية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية ودمياط"، تباعًا.

يأتي ذلك تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.
انطلاق أول اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة
انطلاق أول اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة
انطلاق أول اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة يدشن مبادرة الوفد مع المرأة

انطلاق أولى اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة .. الأحد المقبل

انطلاق أولى اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة ..اليوم

أول اجتماعات مبادرة الوفد مع المرأة غدًا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم تولى حسن شحاتة وميدو تدريب منتخب مصر

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني نجم الزمالك 3 مواسم

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 1- 9 - 2019.. فيديو

عماد متعب يوجه رسالة لزوجته يارا نعوم

ضبط صاحب شركة تواطأ مع مسئولى مستشفيات المنصورة لتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها