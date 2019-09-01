شاهد.. مى عز الدين تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة مى عز الدين عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.



وارتدت مى عز الدين تيشرت أسود، بالإضافة إلى سلسلة صغيرة فى رقبتها، وظهرت مى بشعرها الطبيعي.



ولم تفضل مي عز الدين وضع مكياج في إطلالتها، بل مالت إلى أن تكون إطلالة طبيعية وبسيطة.



وتفاعل العديد من متابعى مى عز الدين بالتعليقات الإيجابية على هذا النحو:



قمر

انتى برنسيسة والله

جميلة جدا ماشاء الله

منورة الدنيا يانجمة