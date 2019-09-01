الميراث الفريضة المحرمة في بعض قرى الأقصر.. سيدات يتسولن بعد اغتصاب حقوقهن.. وأشقاء يتقبلون العزاء فيهن أحياء عند المطالبة به.. والرضوى هي الحل الأخير

المرأة ممنوعة من الميراث فى الصعيد

محامٍ: تم تعديل قانون المواريث لتجريم منع إعطاء المرأة حقها

"حكمت" عجوز شقيقها اغتصب ميراثها وجعلها تتسول

صابرين طردها اخوات زوجها بعد وفاته ومنعوها من الميراث





أصبح حق المرأة في الميراث "محرم" بصعيد مصر ومنطقة شائكة لا يستطيع كثيرون التحدث عنها، فنساء صعيد مصر ضحايا ميراث الجهل والعادات والتقاليد فنجدهن أسيرات لدى ذويهن ليس لهن الحق فى المطالبة بحق من حقوقهن الشرعية، والأقصر المحافظة السياحية شأنها شأن باقي المحافظات تحرم المرأة فى قراها من ميراثها وإذا ثارت على ذلك تقتل أو يعلن أشقاؤها موتها ويقبلون العزاء فيها وهى من الأحياء.





ويقول محمد عبد الحميد المحامى إن أغلب عائلات الصعيد ترى أن ميراث البنت بعد زواجها يعتبر عيبًا فى العائلة، وأن هذه الحصة الميراثية للبنت تعتبر سلبًا من العائلة للزوج وعائلته وهذا ما يتنافى مع مبادئ العرف العائلي.





وأشار إلى أن السيدة التى تخرج عن هذا العرف وتطالب بميراثها تتم مقاطعتها عائليًا فى الحياة ويعلن موتها ويتم العزاء فيها، موضحا أن هناك بعض الحالات التى يتم حلها وديا من خلال عرف "الرضوى"، حيث تجرى ترضية الأنثى بمبالغ مادية للتنازل عن ميراثها في الأراضي والعقارات التي تكون قيمتها أضعاف تلك المبالغ، خوفا من الخلاف العائلى بين عائلة الزوج وعائلتها.





وأردف بأن تم تعديل قانون المواريث منذ عدة أشهر وجاء نص التعديل الجديد على أن يضاف رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، ويعاقب كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة





وبدموع جارفة قالت، "حكمت. م . ج " ، مقيمة بقرية النمسا مركز اسنا جنوب المحافظة وهى فى العقد السادس من عمرها ،ان اخاها منعها منذ سنوات عديدة من اخذ ميراث والدها وانه استغل جهلها وقام بالنصب عليها واستطاع ان يجعلها تختم على اوراق بيعها لميراثها له، وعلى اثر ذلك قامت برفع قضية رقم 90 لسنة 2009 على ميراث مساحته 6 افدنة ضد شقيقها ولكن حتى الان لم ينصفها القانون ومازالت فى المحاكم .





واضافت: بأنها لاتملك منزلا للمعيش فيه وهى سيدة مسنة ويقوم عدد من اهالى القرية بالسؤال عنى واعطائى المال والاكل والشرب قائلة " املك الاراضي وأخى جعلنى امد ايدى لليسوى واللى ميسواش ".





وقالت "زينب. ع" من قرية القرايا جنوب الأقصر إنه فى جميع قرى الجنوب لا يوجد حق للمرأة فى الميراث ولا نستطيع المطالبة، بعد وفاة أبى وجدت أنه كتب جميع الميراث لأخى ومن بينه المنزل الذى نعيش فيه أنا وأخواتى البنات لأن أبى كان يقول دائما "البنت ملهاش غير اكلة وسترة فى بيت زوجها بس.. الميراث للراجل اللى يحمل اسمى وليس زوج بنتى يتمتع باموالى عن طريق بنتى".





وأضافت: "بعد زواجى طردنا أخى من بيت ابينا ومنعنا من الدخول فيه، وبعد فترة واجهت مرضًا مزمنا وابنى الصغير مريض بالكبد وزوجى توفى ولم يكن يملك شيئا، فطلبت من اخى أخذ جزء من ميراثى لعلاجى وعلاج ابنى فطردنى واصبحت الآن انتظر الحسنة من الجيران واصحاب الخير للصرف على مرض ابنى.





واختتمت كلمتها ودموعها تسبقها "حسبى الله ونعم الوكيل فى اخى وابى".





وتقول "بخيتة. أ" من قرى المطاعنة بالأقصر إنه بعد وفاة أبي تنازلت شقيقاتي البنات عن ميراثهن لاخوتى الصبيان بعد مطالبة اخوتى لهن بالتنازل عن ميراثهن الشرعى، ووجدت نفسى الوحيدة التى لم تتنازل فتنازلت خوفا منهم مثل باقى اخواتى رغم ترك ابى اكثر من 40 فدانا اراضى زراعية.





وأوضحت: أن اخوتها بعد حصاد المحصول يقومون بإرسال جزء لا يذكر من المحصول كهدية أو كحسنة لنا منهم.





وتقول "صابرين. ف" من مدينة ارمنت جنوب الأقصر إن زوجها توفى منذ أكثر من أربع سنوات ولم تنجب منه أولادا فقام أخوات زوجها بالاستيلاء على ميراثه كله ولم يعطوها شيئا منه وقالوا لى "انت لم تنجبى اولاد من أخينا.. فلماذا ترثى فيه".





وأضافت "قاموا بطردى من المنزل، قائلين "إنني أصبحت سيدة غريبة بينهم ولايجوز المكوث معهم فى بيت العائلة".



