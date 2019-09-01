أزمة كبرى تواجه اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أزمة جديدة بشأن تحديد موعد لـ نهائي كأس مصر والتي كان محددا لها يوم 5 سبتمبر الجاري.



وينتظر اتحاد الكرة معرفة طرفي مباراة نهائي كأس مصر لتحديد موعد جديد للمباراة خاصة في ظل ارتبط لاعبي الفرق بوجود أجندة دولية قريبا.



ويتشاور اتحاد الكرة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بشأن تحديد موعد لضم لاعبي الفرق المصرية للمنتخب استعدادا لمواجهة السعودية الودية يومي 7 و 10 سبتمبر.



أما في حال صعود كل من فريق بيراميدز والزمالك لنهائي البطولة فيستوجب على الجهاز الفني للفريقين حسم الموقف بشأن خوض المباراة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي.



يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس مصر.



بينما يواجه فريق بيراميدز نظيره بتروجيت مساء غد الاثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس مصر.