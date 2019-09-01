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تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:56 م
مى عز الدين
مى عز الدين
رنا عصمت
حرصت الفنانة مى عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.

وظهرت مى عز الدين فى الصور بإطلالة بسيطة، مرتدية تيشيرت أسود وهو ما أبرز لون بشرتها الفاتح.

فيما اعتمدت مى عز الدين على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.

وتزينت مى عز الدين باكسسوار بسيط، حيث ارتدت سلسلة رقيقة حول عنقها، ما منحها إطلالة مميزة ومتناسقة.

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