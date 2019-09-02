فيديوجراف| أضرار تكرار استخدام زجاجات المياه البلاستيكية

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من استعمال زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة.



قال الناظر: إنه طبقا لآخر الدراسات العلمية وبالرجوع لرأي الخبراء المتخصصين بخصوص الجدل حول استعمال زجاجات المياه البلاستيكية ،فإنه ينصح باستخدامها مرة واحدة فقط.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي عدة نصائح للدكتور هاني الناظر حول عدم استخدام زجاجات مياه الشرب البلاستيكية أكثر من مرة.