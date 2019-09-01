شاهد.. تمساح القناة تشارك في بناء 8 مراكب صيد ضمن المشروع القومي لبناء 11 مركبا

تشارك شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في بناء ٨ مراكب صيد.



وقال المهندس رضا السنجابي، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، في بيان، اليوم الأحد، إن بناء مراكب الصيد يتم في ترسانة الشركة البحرية ومقرها مدينة الإسماعيلية.



وأضاف السنجابي أن تصنيع ٨ مراكب صيد، يأتي في إطار مشاركة الترسانة البحرية بالمشروعات القومية كأحد أكبر الترسانات الوطنية المصرية.



وتُشارك شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في أعمال إنشاء كوبري "رأس بناس" العائم جنوب البحر الأحمر لصالح هيئة قناة السويس، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠ مليون جنيه.



من جانبه قال المهندس حاتم سليم، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، إن الشركة تستهدف الانتهاء من أعمال تنفيذ 12 مركب صيد، ضمن المشروع القومي لبناء 100 سفينة صيد، حيث تبلغ تكلفة المركب الواحدة حوالي ٨ ملايين جنيه، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال شهر فبراير المقبل.