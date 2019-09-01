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سفيرة مصر في البوسنة والهرسك تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمفقودين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:53 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمد وديع ومحمود نوفل
شاركت السفيرة هالة البشلاوي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى البوسنة والهرسك، في فعالية دعت إليها وزيرة حقوق الإنسان وشئون اللاجئين البوسنية "سميحة بوروفيتش" بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن اللجنة الدولية للمفقودين وبحضور عدد من السفراء الأجانب وممثلي الهيئات الدولية لدى البوسنة والهرسك.

وألقت السفيرة المصرية كلمة أشارت فيها إلى الأهمية التي توليها مصر للقضايا الإنسانية، منوهة أيضا بأهمية تعزيز العلاقات بين مصر والبوسنة بما يحقق الاستقرار والرخاء للبلدين الصديقين.

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