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محافظات

منح 50 رخصة بناء مصانع بالمدينة الصناعية فى الأقصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن المهندس مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى بمحافظة الأقصر، أنه تم منح 50 رخصة بناء مصانع بالمدينة حتى الآن، وجار تنفيذ 28 رخصة منها، مؤكدًا أن هناك مصنعا للطوب الطفلى يعمل بالفعل و7 مصانع أخرى فى مراحل التشطيب النهائية.

وأكد مدير المنطقة الصناعية أنه تم تسليم قطع أراضى لـ93 مستثمرا، كما تم فسخ التعاقد مع 6 مستثمرين لعدم جديتهم، والمصانع التى تم منح تراخيص لها تعمل فى مجالات الرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث، وأن الصناعات التى تقوم عليها المدينة الصناعية فى المستقبل القريب ستكون الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الكيمائية والأليكترونيات كما سيكون هناك مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 48 فدانا ونصف يمثل 206 وحدات صناعية صغيرة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 311 فدانا، والطريق المؤدى إليها ممهد بالكامل وتم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادى بمبلغ 53.4 مليون جنيه لاستكمال  تنفيذ المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز وتليفونات، كما تم تسليم شركة الإنتاج الحربى موقع محطة معالجة المياه والصرف الصحى المزدوج ، وتهدف الرؤية الأقتصادية للمدينة الصناعية فى الأقصر لتنمية المحافظة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الأسعار وأعتماد المدينة على الصناعة بجانب السياحة.

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