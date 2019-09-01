سفير مصر يلقي كلمة في الجلسة الرئيسية لمعرض الصين الذكي

ألقى السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، كلمة خلال الجلسة الرئيسية لمعرض الصين الذكي China Smart Expo، والذي عقد في مدينة "شونشينج" الصينية بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء والمتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.



وتضمنت الكلمة استعراض جهود مصر خلال الفترة الأخيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطبيق الشمول المالي.



كما أشار المجدوب إلى حرص مصر على تقديم الخدمات التكنولوجية وبناء قدرات الكوادر الأفريقية ذات الصلة، فضلًا عن العمل على تنسيق السياسات الإفريقية في هذا المجال، ولاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجاري.



وعلى جانب آخر، عقد السفير المصري اجتماعًا مع عدد من القيادات الحكومية والحزبية في مدينة "شونشينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينة الصينية ونظيراتها من المدن المصرية الكبرى، والاستفادة من تجربة المدينة في رفع معدلات النمو الاقتصادي بها، حيث تعد "شونشينج" خامس أكبر المدن الصينية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي يصل إلى ما يقرب من ٢٩٢ مليار دولار.