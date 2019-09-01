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برلمان

زراعة البرلمان: لدينا فائض فى السكر بالمصانع يسمح بتصديره للخارج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:58 م
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن لدينا فائضا فى السكر بالمصانع، مما يساهم فى إنهاء استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن السعى لتصديره إلى الخارج أمر محمود.

وأشار النائب رائف تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا نسير على المسار الصحيح، ونحقق الاكتفاء الذاتى من السكر، مما يساهم فى عمله من الخارج، متسائلا ما إذا كنا سنسعى إلى أن يكون هناك تصدير مؤقت أو مستمر.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ضرورة وجود تنافسية بين السكر المستورد والمحلى لصالح المواطن، مما يؤدى إلى خفض الأسعار، مشيرا إلى أننا يجب أن نراعى محدودى الدخل حتى نعطى انطباع للفلاح المصرى بدعمه وزيادة المساحة المزروعة من قصب السكر.

كما أوضح أننا فى لجنة الزراعة بالبرلمان سنعقد جلسات حوار مجتمعى بشأن تصدير السكر، مؤكدا ضرورة أن يكون لتصديره مردود على الفلاح أولا وعلى المستهلك ثانيا.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استهدافا لتحقيق طفرة في قطاع التجارة العالمية وتدبير احتياجات البلاد من السكر والتوجه للتصدير علي مستوي الشرق الأوسط.

أوضح "أبو اليزيد" في تصريحات له، أن هناك طفرة في التكنولوجية الصناعية للقطاع تجعل مصر منافسا قويا بالأسواق الإقليمية والدولية.

وذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مضنية لمصانع السلع الغذائية الوطنية بما فيها السكر، وزيادة انتاجيتها بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تستطيع إضفاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية وتحقيق المنافسة.

وأشار إلي أنه سبق لوزارة التموين تطوير شركة الدلتا لبنجر السكر بمدينة كفر الشيخ ورفع طاقتها الإنتاجية تتجاوز 3 آلاف طن يوميا من السكر، والوصول بإنتاج السكر سنويا لـ350 ألف طن.

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