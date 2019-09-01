قضى معي 7 ساعات.. اعترافات فتاة ليل شوهدت مع نجم مانشستر في فندق شهير

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن المرأة التي تم التقاط صور لها مع اللاعب الإنجليزي الشهير واين روني في بهو أحد الفنادق، ما هي إلا بائعة هوى، وأنها كانت برفقة اللاعب وزملائه مع ثلاث نساء أخريات.



وقالت كارا جراندوس، البالغة من العمر 27 عامًا، إن روني وأربعة لاعبين آخرين من فريق أمريكي، قضوا معها والأخريات نحو سبع ساعات في فندق فانكوفر، وهي المزاعم التي تضع الضوء أكثر على واين روني المتهم من قبل بسوء السلوك، الذي تسبب في مشكلات له مع زوجته، وجعله في واجهة الأضواء ملاحقًا بفضائحه.



وأضافت الفتاة أن روني كان على طبيعته ولم يفعل لها شيئا، فقد كان جيدًا في معاملتها، فقط قضى وقتًا جيدًا بصحبة أصدقائه وهو غير مسئول عن أفعالهم.



وعادت زوجة روني، كولين إلى المملكة المتحدة في 29 أغسطس ، ووصلوا إلى مطار مانشستر من واشنطن العاصمة للعيش مجددًا في بريطانيا.



وأصدر روني بيانًا غاضبًا على تقارير قالت إنه دخل إلى أحد المصاعد مع امرأة غامضة (كارا جراندوس) بعد قضاء ليلة في الخارج.



وكتب على "تويتر": "لم يحدث شيء بيني وبين أي فتاة في تلك الليلة في فانكوفر. لم أدخل المصعد بمفردي مع الفتاة المصورة في بهو الفندق".



وفي هذا السياق، أكد النجم الإنجليزي، واين روني، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، أنه بريء من مزاعم تتهمه بخيانة زوجته بعد تصويره مع الفتاة الغامضة عقب سهرة مع زملائه في فريق "دي سي يونايتد" الأمريكي.



ووترت الصور التي نشرتها الصحف علاقة روني بزوجته كولين التي سبقت وطلبت منه العودة إلى بريطانيا وترك أمريكا.



واللاعب البالغ من العمر 33 عاما لفت إلى الفتاة بقوله: "كانت الفتاة واحدة من بين كثيرين الذين طلبوا مني ببراءة التوقيع لهم والتقاط الصور معهم، هذه القصة كلها كانت ضدي، إنها مضرة لعائلتي، وليس هناك شيء عليَّ تحمله".



وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد نشرت تقريرا، قالت فيه: "إن كولين، زوجة اللاعب الإنجليزي روني سئمت تصرفاته، وكشفت مصادر أنها ستلجأ إلى أخيها لمرافقة زوجها ليكون عينها عليه".



علاقة واين روني وكولين مرت بمطبات عدة رغم تورط لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق في علاقات نسائية، إلا أنهما حافظا على زواجهما المستمر منذ عام 2008، بعد قصة حب طويلة بدأت في المدرسة الثانوية.



لكن ما أشيع عن علاقات روني النسائية، فضلا عن إفراطه في تناول الكحوليات أغضب زوجته، لا سيما منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى دي سي يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي.



وغادرت كولين بالفعل واشنطن عائدة إلى بريطانيا مع أطفالها الأربعة كاي (9 سنوات) وكلاي (6 سنوات) وكايت (3 سنوات) وكاس (18 شهرا)، ليسبقوا روني، الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم الدوري الأمريكي.



روني سيعود إلى إنجلترا أكتوبر المقبل، حيث سينضم إلى فريق ديربي كاونتي لاعبا ومدربا بدءا من مطلع 2020.