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ديني

الإفتاء: الإنفاق في بناء المستشفيات من الصدقات الجارية ولا تغني عن الزكاة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:41 م
دفع أموال الزكاة
دفع أموال الزكاة في بناء مستشفى أو أسقف لبيوت الفقراء
القسم الديني 2
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مصارف الزكاة حددها الشارع الحكيم في القرآن الكريم في قوله تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف احمد وسام، في فديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يمكن دفع أموال الزكاة في بناء مستشفى أو أسقف لبيوت الفقراء أو بناء مدرسة أو علاج مرضى؟، أن بناء المستشفى يعد من الصدقة الجارية ولا يصح الدفع إليه من أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن بناء بيوت الفقراء والمدارس وعلاج المرضى ، يختلف عن بناء المستشفيات لأنها من مصارف الزكاة .

وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن الفرق بين بناء المستشفى وبناء المدارس أن الأخيرة تعد في سبيل الله لنش العلم والدين، بينما المسشفيات تعد من المصالح العامة التي ينفق فيها كصدقة جارية.

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