أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا

قالت الدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة منسق عام مبادرة «الوفد مع المرأة»، إن المبادرة انبثقت من مبادرة "الوفد مع الناس" التي انطلقت في الجيزة والقاهرة وحققت نجاحًا مبهرًا.





جاء ذلك خلال أول اجتماع لمبادرة "الوفد مع المرأة" الذي انعقد ظهر اليوم الأحد في المقر الرئيسي للحزب بالدقي؛ لإعلان انطلاق المبادرة من محافظة الغربية، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب.





وأوضحت "أميرة أبو شقة" أن المبادرة محاولة للنزول للشارع المصري لتكون وسيلة تثبت المرأة من خلالها أنها مشارك أساسي في كل سياسة في البلاد وهي فرصة ذهبية تمثل من خلال المحليات والشيوخ والنواب.





وأكدت "أبو شقة" أن المرأة هي كل المجتمع وهي الأساس في كل شيء وليست نصف المجتمع فقط وإنما هي كل المجتمع، قائلة: "المرأة الوفدية يجب ان تكون فخر".





وتوقعت "أبو شقة" أن تحقق المبادرة نجاحا مبهرا ويكون لها رد فعل كبير في الشارع المصري، مضيفة ان المواطن المصري يملك كثيرا من الوعي وعلى أرض الواقع أصبح المواطن هو من يحكم لما يقدمه من خدمات.





ولفتت "أبو شقة" إلى أن مبادرة" الوفد مع المرأة" هي فكرة كل وفدي يريد أن يقدم شيئا إيجابيا،منوهة إلى أن المبادرة أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في إحدى زياراته لمبادرة "الوفد مع الناس".



