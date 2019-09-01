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أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:58 م
الدكتورة أميرة بهاء
الدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة
معتز الخصوصى
قالت الدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة منسق عام مبادرة «الوفد مع المرأة»، إن المبادرة انبثقت من مبادرة "الوفد مع الناس" التي انطلقت في الجيزة والقاهرة وحققت نجاحًا مبهرًا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمبادرة "الوفد مع المرأة" الذي انعقد ظهر اليوم الأحد في المقر الرئيسي للحزب بالدقي؛ لإعلان انطلاق المبادرة من محافظة الغربية، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب.

وأوضحت "أميرة أبو شقة" أن المبادرة محاولة للنزول للشارع المصري لتكون وسيلة تثبت المرأة من خلالها أنها مشارك أساسي في كل سياسة في البلاد وهي فرصة ذهبية تمثل من خلال المحليات والشيوخ والنواب.

وأكدت "أبو شقة" أن المرأة هي كل المجتمع وهي الأساس في كل شيء وليست نصف المجتمع فقط وإنما هي كل المجتمع، قائلة: "المرأة الوفدية يجب ان تكون فخر".

وتوقعت "أبو شقة" أن تحقق المبادرة نجاحا مبهرا ويكون لها رد فعل كبير في الشارع المصري، مضيفة ان المواطن المصري يملك كثيرا من الوعي وعلى أرض الواقع أصبح المواطن هو من يحكم لما يقدمه من خدمات.

ولفتت "أبو شقة" إلى أن مبادرة" الوفد مع المرأة" هي فكرة كل وفدي يريد أن يقدم شيئا إيجابيا،منوهة إلى أن المبادرة أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في إحدى زياراته لمبادرة "الوفد مع الناس".

وشددت "أبو شقة" على أن الوفد سينزل للمحافظات وسيغير بكل محافظة، قائلة "حان الوقت للنزول للشارع، وأنا عضوة في إحدى اللجان ولا أسعى لأي مناصب أو انتخابات رغم كونه حقا دستوريا، ولكني أسعى لتكاتف الوفديين وترسيخ قوة الوفد".
أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا
أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا
أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا
أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا
أميرة أبو شقة: مبادرة الوفد مع المرأة ستحقق نجاحًا مبهرًا

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