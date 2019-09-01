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رياضة

فوجئت بتعيينه.. سعفان الصغير يكشف كواليس التعاقد مع الصربى ميودراج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:41 م
سعفان الصغير مدرب
سعفان الصغير مدرب حراس مرمى
ياسمين تيسير
كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الكرة الاول بالنادي الاسماعيلي، عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأكد سعفان الصغير ،في تصريحات لقناة تايم سبورت ،أنه فوجىء بقرار تعيين ميودراج يسيتش عقب انتهاء مران الفريق مساء أمس موضحا ان هناك بعض الأنباء ترددت منذ فترة حول امكانية التعاقد مع مدير فني اجنبي و لكنها لم تكن مؤكدة.

وأضاف سعفان الصغير أن محمود جابر المدير الفني السابق للفريق اعد الفريق جيدا للموسم الجديد مشددا انه كان يتمنى تواجده في الجهاز الفني الجديد للفريق .

وتابع سعفان الصغير: الجهاز الفني يمتلك عددا من مدربي الفريق السابقين أمثال صبرى المنياوي كمدير الكرة و أدهم السلحدار مساعد مدرب سيساعدون المدير الفني الجديد وهم على معرفة جيدة بالفريق. 

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