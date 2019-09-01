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إحياء ذكرى غزو بولندا في الحرب العالمية الثانية.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:53 م
إحياء ذكرى غزو بولندا
إحياء ذكرى غزو بولندا في الحرب العالمية الثانية
كـريـم الخـطيب
عرضت قناة «أكسترا نيوز» لقطات حية من وارسو خلال إحياء ذكرى غزو بولندا في الحرب العالمية الثانية .

وطالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير "الصفح" من الشعب البولندي على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك خلال كلمته في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف بسلاح الجو الألماني "لوفتوافا" في تلك الحرب.

وقال شتاينماير باللغتين الألمانية والبولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد: "أحيي ذكرى ضحايا الهجوم على فيلون.. وأشيد بضحايا الطغيان الألماني من البولنديين وأطلب الصفح"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "لا يمكننا أن ننسى الحرب العالمية الثانية حتى عندما يختفي من شهدوها.. من أجل التأكد من أن ما حدث في فيلون ولاحقًا في أماكن أخرى كثيرة في بولندا وخارجها لن يتكرر أبدًا".

كان شتاينماير، وصل إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى بولندا من أجل إحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث كان يرافقه في فيلون الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس بلدية المدينة، بافل أوكراسا، من بين آخرين.

جدير بالذكر أنه في فجر الأول من سبتمبر عام 1939، قصفت القوات الجوية الألمانية المدينة النائمة غير المسلحة والتي ليس لها أهمية عسكرية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في القصف.

ويمثل الهجوم على فيلون بداية الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة 6 ملايين مواطن بولندي، من بينهم 3 ملايين يهودي بولندي.

من جانبه، شكر الرئيس البولندي نظيره الألماني على اختياره القدوم إلى فيلون لحضور إحياء الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية قائلا إنها ستساعد في نشر المعرفة بين الألمان حول قصف المدينة.

وقال الرئيس البولندي إن وجود الرئيس الألماني في فيلون هو شكل من أشكال "التعويض الأخلاقي".

بدوره، أعرب شتاينماير عن امتنانه لاستعداد بولندا للسعي من أجل المصالحة، ونضالها المستمر من أجل الحرية، الذي قال إنه ساعد في إسقاط الستار الحديدي.

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