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برلمان

برلمانية: تصدير السكر ضرورى لجلب العملة الصعبة إلى البلد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:15 م
سكر
سكر
معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وجود فائض من المحاصيل سيؤدى إلى تصديرها للخارج ، مشيرة إلى أن التصدير ضرورى لجلب العملة الصعبة إلى البلد ويأتى فى صالح المستهلك المحلى.

وطالبت النائبة جواهر الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر والقمح والأرز والقطن وكل المحاصيل الهامة ، بحيث تحقق هامش ربح للفلاح.

وأكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أهمية تسويق المحاصيل الإستراتيجية وتفعيل الزراعة التعاقدية حتى يكون الفلاحين امنين على محاصيلهم.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك استهدافا لتحقيق طفرة في قطاع التجارة العالمية وتدبير احتياجات البلاد من السكر و التوجه للتصدير علي مستوي الشرق الأوسط.

وأوضح " أبو اليزيد" في تصريحات له، أن هناك طفرة في التكنولوجية الصناعية للقطاع تجعل مصر منافسا قويا بالأسواق الاقليمية والدولية.

وذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مضنية لمصانع السلع الغذائية الوطنية بما فيها السكر، وزيادة انتاجيتها بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تستطيع اضفاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية وتحقيق المنافسة.

وأشار إلي أنه سبق لوزارة التموين تطوير شركة الدلتا لبنجر السكر بمدينة كفر الشيخ و رفع طاقتها الانتاجية للتتجاوز 3 آلاف طن يوميا من السكر ، والوصول بانتاج السكر سنويا لـ350 ألف طن.

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