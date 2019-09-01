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تعليم

شاهد.. استعدادات مكثفة بجامعة القناة قبل بدء العام الدراسي الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:45 م
استعدادات مكثفة بجامعة
استعدادات مكثفة بجامعة القناة قبل بدء العام الدراسي الجديد
انجي هيبة
أجرى الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، جولة تفقدية داخل مزرعة كلية الزراعة.

وبحسب بيان، الأحد، استقبله الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة، وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بإنهاء جميع الاستعدادات داخل المزرعة للعام الدراسى الجديد وتطبيق الجزء العملى الخاص بالطلاب -سواء طلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا- وذلك لإجراء بحوثهم التطبيقية.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى مزرعة كلية الطب البيطرى حيث استقبله الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتورة داليا منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتورة رشا بخيت مدير المزرعة وشاهد الدكتور طارق راشد آخر استعدادات المزرعة حيث تم تجهيز مدرجين للطلاب داخل المزرعة بسعه ٦٠ طالبا لكل منهم هذا وتفقد رئيس الجامعة عنبر الدجاج وذلك استعدادا لبدء الدورة الجديدة الذى يسع من الفين إلى ثلاث آلاف دجاجه.

وأشاد الدكتور طارق راشد، بمستوى مزرعة كلية الطب البيطرى والتى تضم أكثر من ٢٠٠ رأس ماشية ما بين إنتاجية وتعليمية هذا وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بضرورة التواصل بين كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة، وذلك لإنهاء الاستعدادات لبداية عام دراسى قوى قائم على جانب عملى وتدريبى محترف يؤهل الخريج إلى سوق العمل الفعلي.
شاهد.. استعدادات مكثفة بجامعة القناة قبل بدء العام الدراسي الجديد
شاهد.. استعدادات مكثفة بجامعة القناة قبل بدء العام الدراسي الجديد
شاهد.. استعدادات مكثفة بجامعة القناة قبل بدء العام الدراسي الجديد

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