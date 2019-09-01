رغم خلافهما.. زوج أنغام يدافع عن أصالة

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم (الزوج الرابع للفنانة أنغام)، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع من أغنية «جابوا سيرته» للنجمة أصالة، والتي يتعاون معها فيها.



ودعا أحمد إبراهيم جمهوره للاستماع للأغنية، إلا أنه تفاجأ بأحد متابعيه يهاجم أصالة قائلا: «هي الفنانة دي بتكره لطيفة كره شديد أوي كده ليه»، ليرد أحمد مدافعا عن أصالة قائلا: «بلاش كلام وحش ارتقوا واستمتعوا بالفن فقط».



دفاع أحمد إبراهيم عن أصالة، يأتي على الرغم من خلافه معها بسبب زواجه من أنغام قبل عدة أشهر، وذلك لأنه متزوج من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وهو زوج أصالة.



كان خبر زواج أحمد إبراهيم وأنغام، تم تسريبه في وسائل الإعلام خلال شهر مارس الماضي، وأكد الطرفان الخبر بعد فترة من تسريبه.