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ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.. وهذا ما سجلته أوروبا خلال هذا الصيف

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:42 م
ارتفاعات غير مسبوقة
ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة
محمد علي
تتسبب التغيرات المناخية في زيادة عدد موجات الحر التي تضرب أوروبا، بأسرع من النماذج التي تقول بها برامج الحوسبة التي سبق وتوقعت معدلات معينة لإرتفاع الحرارة، بحسب ما ذكر بحث جديد، وفق ما ذكرته صحف إنجليزية. 

وفاقت ارتفاعات درجات الحرارة في أوروبا التوقعات والأرقام المسجلة في هذا الصيف، حيث تجاوزت الـــ46 درجة مئوية (114.8 درجة فهرنهايت) في جنوبي فرنسا. 

وتضاعفت الأيام التي ضربت فيها موجات الحر أوروبا التوقعات بنحو 3 أضعاف السابق منذ الخمسينيات من القرن العشرين. 

وبمقابل الحرارة الشديدة، ارتفع عدد أيام البرد القارس خلال فصل الشتاء بأكثر من النصف في بعض المناطق ، مع ارتفاع درجات الحرارة في الجزء الأخير من العام على مدار عقود.

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