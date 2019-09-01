بالاسم ورقم الجلوس.. ترقبوا نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني عبر هذا الرابط

أعلن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني تسير بكل انتظام، منوها أن الامتحانات انتهت بدون أي مخالفات أو حالات غش.
موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
وقال خليل لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، منوها أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.
موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
وقال خليل لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، منوها أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.
موعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الطلاب في أعمال التصحيح وتنفيذ ما يدور حول مصلحتهم، منوها أنه سيتم فتح باب التظلمات لهم بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني.
وأشار إلى أن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2019 الدور الثاني سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لهم ضمن تنسيق كليات جامعة الأزهر.
وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الطلاب في أعمال التصحيح وتنفيذ ما يدور حول مصلحتهم، منوها أنه سيتم فتح باب التظلمات لهم بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني.
وأشار إلى أن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2019 الدور الثاني سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لهم ضمن تنسيق كليات جامعة الأزهر.
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني ، كانت قد انطلقت يوم السبت 17 أغسطس 2019، وانتهى الطلاب من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن نسبه النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 قد بلغت 41.78%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم إجماليًا 85867 حضر منهم 80181 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين في تلك الامتحانات
33496 طالبا.
فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019، 67.98%، وكانت عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بهذا القسم 46835 طالبا، وحضر منهم 35672 طالبا فقط، فيما بلغ عدد الناجحين 24251 طالبا.
قسم الشعبة الإسلامية كان عدد المتقدمين للامتحان فيه 155 طالبًا، حضروا جميعًا الامتحان، ونجح منهم 145 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 93.55%.