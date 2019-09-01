بـ فيديو ساخر.. اسما شريف منير توضح إحساسها بعد مغادرة زوجها للمنزل

نشرت الاعلامية اسما شريف منير عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد تسخر فيه من حالة الفراغ الذى تشعر به عند مغادرة زوجها الممثل ​محمود حجازي للمنزل.



وعلقت اسما شريف منير على الفيديو، قائلة: "لما حجازي بينزل ويسبني في البيت لوحدي".



ونال مقطع الفيديو إعجاب بعض متابعيها بينما سخر آخرون منه، وعلق البعض قائلا: "عسل اوي في الحقيقة علي فكرة، ربنا يخليكم لبعض ويفرحكم دايما انتي شخصيه عسل وانا بحبك جدا، الفراغ العاطفي وحش يا اسما ربنا يخليكم لبعض ويديم فرحتكم مع بعض ويسعدكم ويحفظكم من كل شر وتفضل مليان حياه بعض على طول، الله يباركلك فيه هو انسان خلوق وده صعب في زمانا ربنا يسعدكم".



يشار إلى أن اسما شريف منير تقدم برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.