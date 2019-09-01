محافظ المنوفية يستقبل لجنة قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لجنة قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية برئاسة هشام الدين حنيش يونس، والوفد المرافق له.



جاء ذلك بحضور سكرتير عام المحافظة وعدد من الإدارات بالديوان العام، وذلك فى إطار توجيهات وزير التنمية المحلية بتكليف قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بمتابعة جهود المحافظات فى مختلف القطاعات.



حيث رحب المحافظ باللجنة على أرض محافظة المنوفية مشيرا إلى أن المحافظة هى أحد ركائز الدولة فى تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد ضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش على مختلف أجهزة الدولة والمحافظات للتأكد من انضباط سير العمل وتقديم الخدمة فى أفضل صورها.



وقد تم استعراض جهود محافظة المنوفية فى جميع القطاعات الخدمية وتنفيذ الخطة الاستثمارية وإدارة منظومة النظافة وتحسين البيئة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء ومتابعة فحص شكاوى المواطنين.



كما وجه المحافظ بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة، مؤكدا حرص المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والخدمية على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل والعمل على الارتقاء بمستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.



ويتضمن برنامج عمل اللجنة متابعة العمل بالديوان العام وزيارات ميدانية لمختلف المراكز على أرض المحافظة وذلك ابتداء من اليوم الأحد حتى الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019.

