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برلمان

طلب إحاطة لزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
محاصيل
محاصيل
معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنها تتقدم بطلب إحاطة لوزارة الزراعة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لزيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية.

كما طالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للزراعة التعاقدية ، حتى يعرف الفلاح المحاصيل التى يقوم بزراعتها ودخله منها.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في دور الانعقاد المنقضى أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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