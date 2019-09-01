اغنية خليجية تجمع بين الملحن ناصر محمد ونجمة ستار أكاديمي

أعلن الملحن والفنان ناصر محمد، عن تعاونه مع نجمة ستار أكاديمي العراقية رحمة رياض، في أغنية جديدة بعنوان "بشتاق لـ حبك"، وهي أغنية باللهجة الخليجية من المقرر أن تصدر نهاية الصيف الحالي.



وأعرب الملحن ناصر محمد المعروف بـ"زفات"، والذي أشتهر بتقديم نكهة مميزة في اللون الخليجي بالأغاني الحديثة المطورة في الخليج والوطن العربي، عن سعادته بهذا التعاون بعد غياب طويل لنجمة ستار أكاديمي العراقية، متمنيًا أن تحوز أغنية "بشتاق لـ حبك" من كلماته وألحانه على إعجاب جمهوره في الوطن العربي.



على صعيد آخر، تشارك رحمة رياض في بطولة المسلسل الأميركي "مدنه medinah"، والذي ينتمي الى أعمال الخيال العلمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الأجانب والعرب، وتشارك رحمة بدور "سارة" الشابة العراقية التي تتحدث باللغتين العربية والإنجليزية.