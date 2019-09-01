للمرة الاولى .. تصدير 11 ألف طن منجنيز للصين بميناء سفاجا

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر عن تداول 11 الف طن منجنيز و357 شاحنة بضائع و164 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة اول شحنة منجنيز على متن السفينة AROMA 2 وعليها 11 الف طن منجنيز متجهة للصين.





كما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 115 شاحنة و37 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية،النوى اكسبريس وعلى متنهم 92 شاحنة و9 سيارات.





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 26 شاحنة و 6 سيارات فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 124 شاحنة و36 سيارة.



