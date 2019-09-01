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اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة أصالة نصرى، بإطلالة غير موفقة وغريبة عرضتها للانتقاد الحاد من جانب متابعيها وجمهورها.

وظهرت الفنانة أصالة نصرى بإطلالة غريبة وغير موفقة، مرتدية فستاناً أبيض سادة لا يوجد به إلا اللمسات البسيطة، يأخذ قصة من الجانب فقط، وكان الفستان من مصمم الأزياء العالمي اللبناني نيكولا جبران، وهو ما علق عليه الجمهور وكانت من ضمن التعليقات: "ولا كأنه فستان من خياط الحارة".

وظهرت أصالة نصرى، في هذه الإطلالة بمكياج سميك اعتمدت فيه على الألوان الغامقة ، وتسريحة شعر غير موفقة مع إطلالتها، حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وكانت تعليقات الجمهور:"مكياج وشعر اوفر".

وقالت الفنانة أصالة نصرى عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "قبلاتي هذه لكم جميعًا وأخصّ العزيز على قلبي وروحي صديقي القديم المتجدّد والفنّان المُبدع أخي الحبيب نيكولا جبران، شكرًا ياروحي على كلّ ما تفعله منّ أجلي".
اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر
اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر
اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر
اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر
اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

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