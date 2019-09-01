اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة أصالة نصرى، بإطلالة غير موفقة وغريبة عرضتها للانتقاد الحاد من جانب متابعيها وجمهورها.





وظهرت الفنانة أصالة نصرى بإطلالة غريبة وغير موفقة، مرتدية فستاناً أبيض سادة لا يوجد به إلا اللمسات البسيطة، يأخذ قصة من الجانب فقط، وكان الفستان من مصمم الأزياء العالمي اللبناني نيكولا جبران، وهو ما علق عليه الجمهور وكانت من ضمن التعليقات: "ولا كأنه فستان من خياط الحارة".





وظهرت أصالة نصرى، في هذه الإطلالة بمكياج سميك اعتمدت فيه على الألوان الغامقة ، وتسريحة شعر غير موفقة مع إطلالتها، حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وكانت تعليقات الجمهور:"مكياج وشعر اوفر".



