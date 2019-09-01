إغلاق مطار معيتيقة في طرابلس بعد استهدافه بقذائف مدفعية

أفادت وكالة رويترز بإغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل بالمدينة، اليوم الأحد بعد استهدافه بقذائف مدفعية خلال الليل.



وتضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابات التي وقعت في المطار بسبب القصف.



وقال مسؤول إعلامي إن أربعة أشخاص أصيبوا ثلاثة منهم عائدون من الحج.



ولم يتضح بعد مصدر الهجوم الذي استهدف المطار. وتعرض مطار معيتيقة، الذي يقع إلى الشرق مباشرة من وسط طرابلس، بشكل متكرر لهجمات في الأشهر الماضية مما أجبر السلطات على وقف الرحلات الجوية لعدة ساعات.

