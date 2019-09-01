لعدم الانضباط.. إحالة العاملين بمدرستين في مطروح للشئون القانونية

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إحالة جميع العاملين بمدرستي حتوش الابتدائبة وأبي مرقيق الابتدائية التابعتين لإدارة مرسى مطروح التعليمية للشئون القانونية.





جاء هذا القرار لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.





وكان النيلي قد قام اليوم بجولة ميدانية تفقدية مفاجئة، لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس شرق مطروح للاطمئنان لجاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر بدؤها ٢١ سبتمبر الجاري.



