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عودة 253 مصريًا ووصول 133 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 253 مصريًا ، بينهم 218 سافروا بصورة شرعية ، و38 بصورة غير شرعية، ووصول 133 شاحنة في كلا الاتجاهين، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصرح مدير أمن مطروح ، اللواء رضا العمدة- في بيان اليوم /الأحد/ بأنه أنهى إجراءات سفر 931 شخصا عبر المنفذ ، منهم 217 مصريًا و714 ليبيًا.

واشار إلى إنهاء إجراءات وصول 133 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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