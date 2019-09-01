عودة 253 مصريًا ووصول 133 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 253 مصريًا ، بينهم 218 سافروا بصورة شرعية ، و38 بصورة غير شرعية، ووصول 133 شاحنة في كلا الاتجاهين، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وصرح مدير أمن مطروح ، اللواء رضا العمدة- في بيان اليوم /الأحد/ بأنه أنهى إجراءات سفر 931 شخصا عبر المنفذ ، منهم 217 مصريًا و714 ليبيًا.



واشار إلى إنهاء إجراءات وصول 133 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

