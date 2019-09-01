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محافظات

تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية فى الوادى الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:31 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بداية من الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر وذلك بجميع المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن محافظ الوادي الجديد، قرر تغيير مواعيد العمل لتكون من الثامنة صباحا، وحتى الثالثة ظهرًا وذلك بدلا من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وأكدت المحافظة أن القرار جاء بعد انقضاء فترة الصيف والتي تم خلالها تغيير المواعيد ، حيث اتخذت هذه الإجراءات لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتسهيلا على المواطنين في إنهاء أعمالهم، وترشيدا للكهرباء في كل المصالح الحكومية.

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