ركن واحد يُكمل إيمانك .. تعرف عليه

نشرت دار الإفتاء المصرية حديثا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- يستحق المحبة العظيمة بعد محبة الله عز وجل.



وأشارت الإفتاء، إلى قول الله -تبارك وتعالى-: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".



وفى هذا السياق قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه لا يتحقق كمال الإيمان العبد حتى تبلغ محبته للنبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك القدر الذي أراده -صلى الله عليه وسلم- من سيدنا عمر رضي الله عنه، وتلك هي الدرجة التي ينبغي لكل مسلم أن يتطلع إليها، وهذا لا تعارض بينه وبين حب الله، فأنت تحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه من جهة الله، فأساس حبك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو حب الله.

