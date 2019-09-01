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مرأة

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت المطربة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي بإطلالة رائعة وجذابة للغاية، وهو ما أبهر جميع متابعيها، وقاموا بالتعليق على صورها معبرين فيها عن مدى أناقتها، وجمالها.

وتألقت مايا دياب بإطلالة مثيرة وجريئة، مرتدية فستان أسود كب، ذات فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، وهو ما تلائم بشكل كبير مع لون بشرتها البرونزية الجميلة.

وظهرت مايا دياب بشعرها الطويل منسدلا علي كتافيها وهو ما تماشي وتلائم مع إطلالتها، ولم تتكلف مايا دياب في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، التي تبرز من أناقتها، فقامت بإبراز لون عينيها بالكحل الأسود، والاى شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

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