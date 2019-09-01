جامعة مدينة السادات تشارك في أسبوع شباب الجامعات المصرية لمتحدى الإعاقة

يشارك وفد من جامعة مدينة السادات يضم 30 طالبا وطالبة من متحدى الإعاقة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى لمتحدى الإعاقة، والذى يقام بجامعة المنوفية.



ويشارك فى الأسبوع 1500 طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار " بنكمل بعض " فى الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الجارى للتنافس فى مختلف الأنشطة " رياضى ؛ ثقافى ؛ إجتماعى ؛ تكنولوجى ؛ فنى".



وبدأت الفعاليات بمسابقة الشطرنج " فردى طالبات " حيث حققت الطالبة نهاد سعد الدين فوزى المقيدة بالفرقة الأولى بكلية التجارة فوزها الاول على معاهد التعليم العالى بمسابقة الشطرنج كما شارك الطلاب " سمر هشام حسن ؛ نصر رضا حامد ؛ مطر محمد مطر " بدورى المعلومات.



يأتي ذلك تحت إشراف هيثم قنديل مدير عام إدارة رعاية الطلاب، محمد إمام مدير إدارة النشاط الإجتماعى ، عادل زهران مدير إدارة النشاط الثقافى.