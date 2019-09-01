غرفة صناعة مواد البناء تشارك بجناح في معرض The Big 5

تشارك غرفة صناعة مواد البناء فى النسخة الثانية من معرض The Big 5 Construct Egypt، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.



وقال أحمد عبد الحميد، رئيس الغرفة، في بيان، الأحد، إن الغرفة تشارك بالمعرض للعام الثاني على التوالي، خاصة أن المعرض يعد منصة دولية تجمع جميع المتعاملين بقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري من مصر ومختلف دول العالم، وهو ما يعزز من مشاركة الغرفة في الدورة الثانية للمعرض في إطار خطتها للترويج لصناعة مواد البناء في مختلف الأسواق العالمية.



وأضاف "عبدالحميد" أن قطاع صناعة مواد البناء المصري يشهد نمو متسارع من حيث الانتاج وحجم الصادرات من مواد البناء المختلفة، مشيرًا إلى أن الامكانيات التي تتمتع بها الشركات المصرية ووفرت الخامات يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا في مواد البناء.



كانت الغرفة قالت فى بيان إن أسعار مواد البناء مستقرة وقد تتأثر بحجم المعروض منها لتشهد تراجع فى بعض مواد البناء خلال المرحلة المقبلة وعلي رأسها انخفاض اسعار البليت الذى يؤثر على سعر الحديد وكثرة المعروض من مختلف انواع مواد البناء، متوقعة ثبات او تراجع فى اسعار الاسمنت والحديد والسيراميك والرخام خلال الفترة المقبلة.



من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة بالغرفة، حرص مجلس إدارة الغرفة في المشاركة في المعارض المتخصصة لدعم الصناعة الوطنية ومساندة الشركات على النمو وزيادة المبيعات سواء فى السوق المصرية محليًا او الاسواق التصديرية المختلفة.



وأضاف "الدسوقي" أن الغرفة تولي أهتمامًا كبيرًا بالمشاركة فى الدورة الثانية لمعرض بيج 5 بعد النجاحات التي حققها مجلس الادارة فى مشاركة بالمعرض العام الماضي خاصة وانه من اهم المعارض الدولية المتخصصة فى مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري والذى يشهد اقبال كبير من المشترين الدولين والزائرين والشركات العارضة من مصر ومختلف الدول.



من جانبه قال محمد خطاب، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، أن مشاركة الغرفة فى معرض The Big 5 للعام التالي يعزز من صادرات القطاع خاصة وانه من المتوقع أن يستقبل هذا العام ما يزيد على 300 من العارضين المصريين والدوليين، ومن المتوقع ان يجذب أكثر من 13,000 زائر من المتخصصين والمحترفين في مجال البناء والتشييد.



وأكد "خطاب"، إن مصر تمتلك صناعة واعدة وطاقات انتاجية واستثمارات كبيرة فى مختلف مجالات صناعة مواد البناء وخاصة صناعة الزجاج التي أصبحت من الصناعات الواعدة فى مصر، لافتا أن مصر تحولت من دولة مستوردة للزجاج قبل 2010 إلى دولة مصدرة وصبحت منافس قوي فى انتاج وتصدير منتجات الزجاج بمختلف انواعها.



ومن المتوقع أن يستضيف المعرض فى دورته الثانية هذا العام 20 دولة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومرورًا بألمانيا والإمارات العربية المتحدة والصين.