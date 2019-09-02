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برلمان

طلب إحاطة لوزارة الصحة لإنشاء مستشفى صان الحجر في الشرقية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
معتز الخصوصى
قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء مستشفى صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صان الحجر تمثل 40 % من محافظة القاهرة ، وبالتالى فلابد من إنشاء مستشفى لها لخدمة أهاليها ، الذين يعانون مشقة السفر لمسافة تصل إلى 70 كيلو لمستشفى الزقازيق لتلقى العلاج هناك، إضافة إلى أن ذهاب الفلاح مع الرياضة يعطله عن أعمال الزراعة.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن وزيرة الصحة سبق وان وعدتنا بإنشاء مستشفى صان الحجر وتم وضعها فى خطة وزارة الصحة لعام 2019 ، إلا انها لم يتم إنشاءها حتى الان وننتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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