اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم اسم مدرب المنتخب.. شوبير يفتح النار على الاهلي.. المقاصة يضم نجم الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية، حيث أعلن أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني استقرت على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب عقب إعلان اسم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد .تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.يصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر غد، الاثنين، إلى القاهرة، بصحبة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، الذي بذل جهودًا كبيرة لتنفيذ متطلبات لجنة التخطيط.وجّه خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لـ جماهير النادي عقب مشادة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع بعض جماهير النادي، عبر تغريدات "تويتر" وصلت إلى حد التهديدات والشتائم بين الجانبين.أعرب تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته باجتماعه مع نخبة من مدربي كرة القدم.تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أزمة جديدة بشأن تحديد موعد لـ نهائي كأس مصر، والتي كان محددا لها يوم 5 سبتمبر الجاري.نجح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع الزمالك من أجل ضم الثنائى بهاء مجدى وعماد فتحى، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غدا، الاثنين، عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثماني من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 سبتمبر الحالي.