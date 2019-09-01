مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الخامسة مساء لإعلان تفاصيل الدورة السادسة والعشرين التى ستنطلق يوم 10 وتستمر حتى 19 من الشهر الجارى.



وتقدم للمشاركة في دورة المهرجان الـ26 حوالى 68 دولة، تقدمت ب 179 عرض، منها 39 دولة أجنبية تقدمت ب 97 عرضا وكانت أكثرها مشاركة هى دولة الهند التى شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل وقد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما.



واختارت إدارة المهرجان أن يكون محور الدورة 26 عن المسرح الإفريقى حيث تعقد ندوة فكرية على مدى يومين تستضيف كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقى يصاحب الندوة مجموعة من العروض تقدمت للمشاركة فى هذا المحور 13 دولة افريقية غير عربية من خلال 18 عرضا يتم اختيار 5 منهم لمصاحبة الندوة.



وبلغت المشاركات العربية حتى الآن سبعة وثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.